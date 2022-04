In Geschäft gerast: Teenie im Pkw, Auto gestohlen

Neue Details kommen nach dem folgenschweren Unfall am Mittwochnachmittag in Wien-Favoriten ans Licht: Das Auto, das in eine Kik-Filiale gerast war, war zuvor gestohlen worden. Zumindest einer der Insassen - ein Mädchen - ist erst 16 Jahre alt. Der Unfall forderte zwei teils schwer Verletzte.