Alles Gute zum „100er“ in London, David Alaba

Und er legte in Folge eine Glanzleistung hin, traf im Elfmeterschießen im Gegensatz zu Ronaldo, Kaka und Sergio Ramos. Seit diesem Tag stand er bei Real Madrid auf dem Zettel. In seinen folgenden 77 Spielen in der Champions League sah er nur noch fünfmal Gelb. Rot gab es für ihn noch nie. Im Schnitt spielte er in jedem Spiel 85,4 Minuten! Von seinen sechs Toren sticht das 1:0 im Viertelfinal-Hinspiel 2013 gegen Juventus heraus - er traf bereits 25,02 Sekunden nach Anpfiff, nur sechs Treffer fielen bisher schneller. Seinen originellsten Jubel zeigte er im 99. Spiel jüngst gegen Paris, als er den Sessel eines Stewards den Fans wie eine Trophäe zeigte.