Ab 21 Uhr LIVE: FC Chelsea gegen Real Madrid

Chelsea empfängt Real mit unterschiedlichen Vorzeichen. Während die Madrilenen in LaLiga ungeachtet der herben Niederlage im „Clasico“ Richtung Titel marschieren, kassierten die Engländer nach unruhigen Wochen wegen der Sanktionen gegen Besitzer Roman Abramowitsch einen empfindlichen Rückschlag. Nach dem 1:4 gegen Brentford am Wochenende hat Chelsea den Anschluss an Manchester City und Liverpool endgültig verloren. Als Saisonziel Nummer eins baut sich die Champions League auf.