Händler verkauft seine letzten alten Glühbirnen

Vor fast 13 Jahren kaufte der Händler Karl Ortner 200 Paletten an herkömmlichen Glühbirnen. Kurz darauf traf Österreich die Umstellung von klassischen Glühbirnen auf Energiesparlampen. Nach all den Jahren sind nun noch 40 Paletten übrig - diese möchte sein Bruder Thomas Ortner in Salzburg nun endgültig verkaufen.