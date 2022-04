Erste große Serienrolle für Harrison Ford

Ford war zuletzt in Filmen wie „Ruf der Wildnis“ (2020), „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) und „Blade Runner 2049“ (2017) auf der Leinwand zu sehen. Kürzlich drehte er „Indiana Jones 5“ ab. Die Abenteuerfortsetzung mit Ford in der Rolle des Archäologieprofessors Henry Walton Jones soll im Juni 2023 in die Kinos kommen. Zu Beginn seiner Karriere hatte Ford kleine TV-Rollen, etwa in den Westernserien „Die Leute von der Shiloh Ranch“ und „Rauchende Colts“.