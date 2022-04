Lukas Weißhaidingers Rückkehr an die Rekordstätte

Ob er vor dem ersten Meeting der Diamond League (21. Mai in Birmingham) noch ein oder zwei kleinere Starts im Osten Österreichs bestreitet, hängt von seiner Form, von Wind und Wetter ab. Fix aber ist, dass in einem äußerst kompakten Wettkampfprogramm mit Beginn in Birmingham neun Meetings mit dem Abschluss der Dimaond League in Stockholm (30. Juni) für ihn folgen. In Schweden kommt es dann vor der WM schon zu einem großen Showdown mit den besten Werfern der Welt, angeführt von Schwedens Olympiasieger Daniel Stahl. Die WM in Eugene (Oregon) im Juli und die EM in München im August sind die beiden großen Meisterschaften in diesem Sommer. „Die Weltbühne“ in den USA hat für Weißhaidinger, den Olympia-Dritten, natürlich höchste Priorität. „Aber auch die EM in München ist etwas ganz Besonderes! Es ist quasi eine Heim-EM für mich!“