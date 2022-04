Attersee: Campingplatz wird Notquartier für Syrer

Am Montag um 8 Uhr früh wurde der Plan offiziell gemacht. Die Betreiber des Europacamps in Weißenbach am Attersee schreiben: „Wie Sie mitbekommen haben, werden aktuell wieder vermehrt Flüchtlingsunterkünfte in ganz Österreich gesucht. Als Europacamp war es für uns klar, dass wir in der aktuellen Situation helfen wollen, deshalb haben wir uns beim Land Oberösterreich bereit erklärt, temporär Geflüchtete aufzunehmen.“