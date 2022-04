Top-Start für Einheit „Schnelle Reaktionskräfte“

Vorbild: WEGA und Bereitschaftstrupps

Die SRK-Kräfte rekrutieren sich aus Beamten der Schnellen Interventionsgruppen (SIG) und den Bereitschaftseinheiten (BE) der Polizei. Nach dem Vorbild der Wiener WEGA-Polizeieinheit für heikle Fälle und der in der Bundeshauptstadt seit mehr als zehn Jahren erfolgreichen Bereitschaftstrupps wurden diese beiden Einheiten in abgeänderter Form für alle restlichen Bundesländer in der SRK-Form abgeleitet.