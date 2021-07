Nehammer stellte „Schnelle Reaktionskräfte“ vor

Rund 100 Beamtinnen und Beamte sollen ab Herbst den „Schnellen Reaktionskräften“ (SRK) der Polizei in der Steiermark angehören. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat die neue Truppe am Freitag in Graz vorgestellt. 20 neue Planstellen werden dafür in der Steiermark geschaffen. Ein wesentlicher Teil geht aus dem schon etablierten „Sektor Graz“ hervor, der bisher schon ähnliche Aufgaben erledigt hat. Die SRK werden nun bundesweit einheitlich eingerichtet.