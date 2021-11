Schloss als Heimat für „Schnelle Reaktionskräfte“

Frischer Wind im schönen Schloss Mentlberg in Innsbruck! Die Beamten der „Bereitschaftseinheit“ (BE) sowie auch jene der „Schnellen Interventionsgruppe“ (SIG) – zusammen bilden sie die neue SRK-Einheit – sind ab sofort hinter den historischen Mauern stationiert. „Das ist ein vorläufiger Abschluss der Umsetzungsphase, weil wir die BE-Kräfte personell noch aufstocken müssen“, sagt Landespolizeidirektor Edelbert Kohler und räumt ein: „Wir waren gefordert, diese Einheit in kurzer Zeit mit dem vorhandenen Polizei-Personal aus dem Boden zu stampfen.“