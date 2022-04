Christian Baha: Warum nicht Zinedine Zidane?

Ein trauriger Negativ-Rekord: ganze sechs WM-Qualifikationen in Folge haben wir verspielt, obwohl wir über eine goldene Kicker-Generation verfügen, die in den fünf Top-Ligen Europas regelmäßig aufläuft. Ich werde nicht wirklich schlau aus der Strategie unserer Nationalmannschaft - weder auf dem Rasen, noch außerhalb des Platzes. 24 Jahre ist es her, seit Herbert Prohaska letztmals unser Team zu einer WM-Endrunde führen konnte.