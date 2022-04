Poker-Night: Blick in die Karten und Sterne

Die Mägen voll mit Sushi, Steaks und Nougatknödel von OX-Chef Thomas Altendorfer, die Gläser gut gefüllt mit feinstem Champagner – und schon ging es rund am Spieltisch. Beim Charity-Pokerturnier am Freitag in der PlusCity zeigte Grandmaster-Boss Michael Stöttinger einmal mehr, was die Linzer Society zu leisten im Stande ist. 12.000 Euro wurden an diesem Abend für den guten Zweck erspielt. Diese Großzügigkeit kam auch letztes Jahr der Weihnachtsfreude-Aktion der „Krone“- zugute, bei der 25.000 Euro von Stöttingers diversen Charity-Projekten in den Spendentopf wanderten.