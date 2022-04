Wintereinbruch lässt Lawinengefahr rasch ansteigen

Die Lawinengefahr ist in Vorarlberg für dieses Wochenende vorübergehend auf Stufe 3 erhöht worden. Oberhalb von etwa 1.800 Meter ist die Lawinengefahr erheblich, darunter mäßig, so der Lawinenwarndienst am Samstag. Lawinen könnten von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden und dabei eine mittlere Größe erreichen.