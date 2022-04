Schwab schafft in San Antonio sicher den Cut

Golfprofi Matthias Schwab hat am Freitag beim PGA-Turnier Valero Texas Open in San Antonio seiner 69er-Auftaktrunde eine Par-Runde (72) nachgelegt und damit sicher den Cut geschafft. Der 27-jährige Steirer liegt mit drei unter Par auf dem geteilten 27. Rang, mit drei Schlägen Rückstand auf die Top Ten. An der Spitze liegte der US-Amerikaner Ryan Palmer nach einer 66 mit gesamt zehn unter Par.