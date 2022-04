Pauger sprintet am Tor zum Himalaya auf Platz drei

In Pokhara gelang Pauger als Drittem – hinter zwei Japanern – der Sprung aufs Podest und so durfte er sich neben 420 US-Dollar Preisgeld auch über wichtige Punkte für die Weltrangliste freuen. „Mit dem Podestplatz habe ich mein Ziel definitiv erreicht“, freute sich der Bregenzer, der am Sonntag die Rückreise via Doha antreten wird, im Telefonat mit der „Krone“ kurz nach dem Rennen.