Russische Soldaten in Tschernobyl „verstrahlt“

Kontrolle über Gebiet wieder an Ukraine übertragen

Bereits am Donnerstag hatten Truppen Russlands mit dem Abzug aus Tschernobyl begonnen, sie seien in zwei Kolonnen in Richtung der Grenze nach Belarus gefahren. Unter Berufung auf ukrainische Angaben teilte die IAEA mit, Russland habe die Kontrolle über das Gebiet schriftlich wieder an die Ukraine übertragen lassen. Über den Abzug habe man das Personal des AKW Tschernobyl Freitagmorgen informiert.