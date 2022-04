Russisches Opernhaus lädt Anna Netrebko aus

Rükkehr an die Scala

Bereits am Donnerstag wurde bekannt, dass die Sängerin im Mai an die Scala zurückkehren wird. Die Austro-Russin wird am 25. Mai bei einem Konzert begleitet von der Mezzosopranistin Elena Maximova, dem Geiger Giovanni Andrea Zanon und dem Pianisten Malcolm Martineau im legendären Opernhaus auftreten. Der Kartenvorverkauf für die Aufführung an der Scala beginnt am 13. April. Die erste Oper auf Netrebkos Programmkalender ist die „Turandot“ in der Arena di Verona ab dem 4. August.