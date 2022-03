Putin: Falsch beraten aus Angst vor der Wahrheit

Logistik-Fehler, viele Tote, Chaos in der Führung

GCHQ-Chef Fleming sagte, die russischen Streitkräfte seien „zutiefst demoralisiert“. „Wir haben gesehen, wie sich russische Soldaten - knapp an Waffen und Moral - weigerten, Befehle auszuführen, ihre eigene Ausrüstung sabotierten und sogar versehentlich ein eigenes Flugzeug abschossen.“ Es gebe logistische Fehler, viele russische Opfer sowie Chaos innerhalb der militärischen Führung. „Wir haben gesehen, wie Putin sein eigenes Volk belogen hat, um militärische Inkompetenz zu verbergen“, so Fleming.