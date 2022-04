Pique pikant: „Das ist besser als Sex“

Espanyol, der zweite große Klub in Barcelona, fand erst im vergangenen Sommer den Weg zurück ins spanische Fußball-Oberhaus. Als Zweitliga-Meister stieg die Mannschaft auf in La Liga. Sehr zur Freude von Pique. „Ich freue mich, dass Espanyol in die erste Liga aufgestiegen ist, weil wir so in ihrem Stadion spielen. Da gehe ich gerne hin, werde dauernd ausgepfiffen. Man lacht und die Fans werden noch mehr sauer“, zitiert die „Bild“ aus einem Interview Piques mit YouTuber Jordi Wild. Letztlich gebe es „nichts Vergleichbares auf der Welt. Ich würde sagen, es ist besser als Sex.“