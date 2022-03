EL: Hinteregger und Glasner treffen auf Barca

Die von Trainer Glasner betreute Eintracht war am Donnerstag in einem dramatischen Achtelfinal-Duell gegen Betis Sevilla erst durch ein Eigentor in der 121. Minute der Verlängerung weitergekommen. Der Treffer war durch großes Zutun von ÖFB-Verteidiger Hinteregger entstanden. Landsmann Stefan Ilsanker wurde für die Europa League nicht genannt. Barcelona hatte sich nach einem torlosen Remis mit 2:1 gegen Galatasaray in Istanbul durchgesetzt.