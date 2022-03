Habsburg gibt bei Europäischer Le-Mans-Serie Gas

Ferdinand Habsburg hat seinem Kalender ein weiteres Betätigungsfeld hinzugefügt. Der österreichische „Motorsportler des Jahres 2021“ unterschrieb für die Saison beim italienischen Team Prema Racing, das heuer seine erste Saison in der Europäischen Le-Mans-Serie (ELMS) bestreitet. In der Langstrecken-Serie stehen sechs 4-Stunden-Rennen auf dem Programm, gefahren wird ab 17. April zuerst in Le Castellet, dann Imola, Monza, Barcelona, Spa und Portimao.