Land dankte Einsatzkräften und Hilfsorganisationen

„Und plötzlich war es leise im Land“

Und er drehte das Rad der Zeit noch einmal zurück: „Und plötzlich war es leise im Land. Lockdowns legten alles still. Das Kindergeschrei verstummte in den Gängen der Schulen. Das Einkaufsgetümmel verschwand in den Einkaufszentren. An den Stammtischen herrschte plötzlich Ruhe, es gab keine lebhaften Diskussionen!“ Es waren zwei intensive Jahre. Aber es gab in dieser ganzen Zeit einen stabilen Anker: Nämlich die vielen Blaulicht- sowie Hilfsorganisationen und Einsatzkräfte. „Dafür möchte ich heute Danke sagen!“