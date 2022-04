Die kleine Botin sucht das Glück

Das Glück ist oft etwas verschleiert oder kommt in unerwarteten Gewändern daher. Abgesehen davon ist das „Glück“ ja ohnehin nicht zu verallgemeinern, und Ihr Glück muss noch lange keine überschwängliche Gefühlswallung bei mir auslösen. Das macht es schwer, weil wir Menschen dazu tendieren, Rezepte zu wollen. „3 einfache Schritte zum echten Lebensglück“ wären schon was, oder? Nein, so leicht wird es uns nicht gemacht!