Die kleine Botin formt mit den Händen

Unser DIY: Eine kleine Kugel lufttrocknender Ton und ein Olivenzweig sind das Wichtigste. Den Ton etwa 5 mm dick ausrollen. Den Zweig seitlich darauflegen und die Blätter in den Ton drücken. Den Ton dann 2 Tage in eine Schüssel legen, damit er die Rundung annimmt und so zur Schale wird. Vielleicht wird diese Schale dann eine Aufbewahrung für kleine Schätze, Schmuck oder kleine Botschaften! Oder erinnert uns einfach an einen verregneten Sommertag und an die gemeinsame Zeit.