Die kleine Botin findet das Glück am Weg

Reisen – ein kurzer Ausflug ins Grüne oder ein längerer Tapetenwechsel – öffnet unsere Wahrnehmung für das, was wirklich zählt: Perspektivenwechsel, Staunen, neue Gedanken… Was uns Erwachsenen dabei hilft, uns zu regenerieren, ist auch für die Kinder ein Geschenk, das wir jeden Tag durch das Vorleben weitergeben können. Kinder lernen so, dass der eigene Horizont erweiterbar ist und das zählt, was es am Weg zu entdecken gibt: Begegnungen, Eindrücke, das echte Leben. Daraus bauen sich bleibende Erinnerungen und ein Fundament, um neugierig, offen und glücklich(er) zu werden.