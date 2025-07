Die kleine Botin verwertet Milchpackerl

Ferien-DIY: wir lieben es, zu gestalten und zeigen, was wir in den Ferien so machen. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.