Die kleine Botin plant die Sommerferien

Und auch wenn uns Eltern diese 9 Wochen vor eine organisatorische Herausforderung stellen, ist die Pause so notwendig. Für die Kinder, aber auch für uns als Familien. Ich habe meine Kinder gefragt, was sie gern machen möchten und die erste Antwort war: „schlafen“ – Teenager eben. Also hab ich mir selber ein paar Sachen überlegt, von denen ich mir denke, sie damit begeistern zu können!