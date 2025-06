Die kleine Botin feiert Kinder statt Noten

Wir feiern heute nicht die Noten, wir feiern die Kinder! Jedes ist ein Wunder mit Potenzial und Stärken, die kein Zeugnis messen kann. Mut, den man nicht in Ziffern ausdrücken kann. Wir sollten das alteingesessene Bewertungssystem endlich hinterfragen und unser Schulsystem neu denken. Bis dahin ist es unsere Aufgabe, sie keinesfalls in Punkten oder Noten zu messen. Sie brauchen unsere Liebe, unser Vertrauen und echtes Interesse zum Großwerden und um in der Welt bestehen zu können. Wir sagen „DU BIST GENUG“, umarmen und freuen uns. Für eine Zukunft, in der Menschlichkeit vor Noten steht.