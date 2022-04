„Freigurgeln“ in NÖ: Ab Mitte April und ohne Video

Dass unterschiedliche Strategien der Länder, aber auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, zeigt sich am Beispiel eines „Krone“-Lesers aus Niederösterreich. Vergangene Woche fuhr er in die Drive-in-Station in Korneuburg und ließ dort einen PCR-Check per Nasenabstrich durchführen. Am selben Tag gurgelte der Mann in Wien. Die Ergebnisse der beiden Checks kamen rasch - wiesen beim CT-Wert aber gravierende Unterschiede auf.