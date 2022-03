Osterferien & Messe sorgen für Staus in Kärnten

Für die Schüler aus den deutschen Bundesländern Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen beginnen am Samstag die Osterferien. Diese wollen viele Familien im Süden in Italien aber auch in Kärnten verbringen, weshalb die Verkehrsexperten auf den stark frequentierten Transitrouten - wie der Tauern- oder auch der Südautobahn - mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen.