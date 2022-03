„Caps“: Nicht nur ein Wunder verdient Bewunderung

Dass ein Corona-Cluster in Wien dann mitten im Play-off entstand, war großes Pech, das Viertelfinal-4:3 über den KAC dafür ein noch größeres Aufstiegswunder! Die Rumpftruppe verlangte sich alles ab, bleibt beherzt kämpfend in Erinnerung, auch wenn sie letztlich Titel-Topfavorit Salzburg in Summe zu wenig entgegen setzen konnte. Kein Beinbruch. Die fünfte Halbfinal-Teilnahme in Serie ist mehr, als die meisten vor der Saison erwartet hätten - und das verdient Bewunderung!