ÖVP-Seniorenchefin will Gratistest für Heimbesuch

Andere Länder, andere Corona-Regeln, das gilt derzeit auch in den Pflegeheimen: Während man etwa in Wien als Besucher geimpft oder genesen und PCR-getestet sein muss, gilt anderswo lediglich 3G inklusive Maskenpflicht. Dies ist auch das Mindeste, was der Bund an Maßnahmen vorgibt. Ingrid Korosec, Chefin der ÖVP-Senioren, fordert nun die Länder auf, nicht wie Wien zusätzlich zu verschärfen. Auch Antigentests sollten anerkannt werden, sagt sie. „Einsamkeit ist oft ebenso gefährlich wie Corona“, sagt die ÖVP-Politikerin.