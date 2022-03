Mit 17.000 Bewerbungen verzeichnete der Motorrad- und Fahrrad-Produzent im Vorjahr so viele wie noch nie. In Zeiten des Fachkräftemangels ein echter Luxus - das weiß auch Vorstand Viktor Sigl, der sich mit seinen Personalspezialisten aber immer öfter wundert: „Sehr viele haben utopische Vorstellungen was Gehalt, Arbeitszeit oder die Möglichkeit von Homeoffice anbelangt.“