Wie ein Bürgermeister 73 Waisenkinder rettete

Was macht man mit 73 unbegleiteten Kindern und Jugendlichen?

Erst einmal schauen, dass es ihnen gut geht. Alles zu organisieren, war eine Mega-Herausforderung. In der Gemeinde hat sich sofort ein Team rund um Baronin Mayr-Melnhof gebildet, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates ist. Am nächsten Morgen standen 70 Freiwillige mit Putzkübeln, Schrubbern und Staubsaugern vor der Tür der neuen Unterkunft, und am Abend war das Haus tipptopp geputzt. Unbegleitet stimmt übrigens nicht ganz: Die Kinder haben vier Betreuerinnen und eine Krankenschwester mitgebracht.