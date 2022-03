Waisenkinder in Tirol: Die Anreise war turbulent

Am Samstag kamen die ersten 36 ukrainischen Waisenkinder in Tirol an und bezogen gemeinsam mit ihren Betreuern die neue Unterkunft – die „Krone“ berichtete. Elf Tage lang waren die rund 50 Personen auf der Flucht. Die Fahrt stellte sich jedoch als schwierig heraus, wie das Land Tirol vermeldet.