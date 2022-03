73 Waisenkinder aus der Ukraine sind angekommen

73 Waisenkinder aus der Gegend von Tschernobyl in der Ukraine haben in St. Georgen im Attergau Unterschlupf gefunden. Sie wurden in einem ehemaligen Sanatorium einquartiert. Dort sollen sie bleiben, bis sie wieder zurück in ihre Heimat können, sagte Bürgermeister Ferdinand Aigner (ÖVP) am Montag.