Ukraine: Neutralität einziger Weg aus dem Krieg

Selenskyj: „Etwa“ 20.000 Menschen in dem Krieg gestorben

Neben Videoschaltungen in internationale Parlamente und mit Politikern, um die Anliegen der Ukraine vorzutragen, wendet er sich auch jeden Abend an sein eigenes Volk mit einer Videobotschaft. Die Ukraine will bei den Gesprächen mit Russland auf ihre territoriale Integrität und Souveränität bestehen, sagte Selenskyj in der aktuellen Videobotschaft. Wirksame Sicherheitsgarantien seien ein Muss. Das Ziel der Ukraine sei Frieden und die Rückkehr zu einem normalen Leben im eigenen Land so schnell wie möglich. Selenskyj zufolge sind bereits „etwa“ 20.000 Menschen in dem Krieg gestorben.