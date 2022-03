Ein „Duell“ der besonders unrühmlichen Sorte

Wenn man sich schon zu einem Duell verabredet, sollte man sich bereits im Vorfeld auf die Wahl der Waffen einigen. Im Falle der beiden jugendlichen Streithähne war dem offensichtlich nicht so. Denn während der 17-Jährige nur seine Fäuste zum Einsatz brachte, zückte der Jüngere ein spitzes Klappmesser. Mit diesem stach er mehrfach in Richtung seines Kontrahenten. Das Resultat war überaus blutig: Der 17-Jährige erlitt eine Stichverletzung am linken Unterarm, zudem wurde er auch im Bereich des Bauches leicht verletzt - er musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden. Auch sein Gegner kam nicht ungeschoren davon, er dürfte sich bei seiner Attacke selbst in die Hand geschnitten haben. Der 16-jährige Bursche wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch auf freiem Fuß angezeigt.