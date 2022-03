Nach der Biden-Rede Warnung vor neuer Eskalation

Viele Experten sprachen von einer historischen Rede von US-Präsident Joe Biden in der polnischen Hauptstadt Warschau. Vor allem in den USA sah man in der provokanten Ansprache, in der Biden Kremlchef Wladimir Putin immer wieder attackierte und als „Tyrann“ und Diktator bezeichnete, einen „Kennedy-Moment“ für den US-Präsidenten. Man verglich also die Rede mit jener von John F. Kennedy im eingeschlossenen Westberlin im Jahr 1963, als er mit den Worten schloss: „Ich bin ein Berliner.“