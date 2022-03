LH befasst Sicherheitsrat mit dem Ukraine-Konflikt

Aber was ist mit dem Thema Neutralität?

Der LH spricht dabei auch das sensible Thema Neutralität an: „Wir als Oberösterreich stehen an der Seite der Opfer von brutaler Kriegsgewalt. Neutralität heißt eben nicht Wegschauen, sondern Hinschauen und Anpacken. Wir werden den aus der Ukraine kommenden Flüchtlingen daher Versorgung und Sicherheit zukommen lassen. Danke an die vielen Landsleute, die hier helfen!“