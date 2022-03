Paragleiter bei Kleblach in Waldstück abgestürzt

Der 33-Jährige war gegen 11 Uhr von einem genehmigten Paragleiter-Startplatz auf dem Radlberg, Gemeinde Kleblach-Lind, gestartet. Aus unbekannter Ursache kam er über einem Waldstück nördlich der Ortschaft Kleblach in Komplikationen und stürzte in weiterer Folge in ein Waldgebiet. Ein 54-jähriger Spaziergänger aus dem Bezirk Spittal an der Drau konnte den Absturz beobachten und setzte einen Notruf ab.