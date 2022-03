Tirolerin (29) würgte 51-Jährige fast zu Tode

Ein verbaler Streit zwischen zwei Frauen in einer Wohnung in Kufstein (Tirol) endete am Freitagnachmittag beinahe in einer Tragödie. Eine Einheimische (51) wurde von einer 29-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Das Opfer konnte reanimiert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes.