respekTIERt: Fit in den Frühling für den Hund

„Den Kurs wird Hundetrainer Michi leiten, der von Anfang an bei unseren Seminaren dabei war“, betont Heidrun Pusch von respekTiert. Die Hundeprofis zeichnen sich schon lange in Klagenfurt durch ihr individuelles und tierschutzqualifiziertes Hundetraining aus. Bei dem Kurs „Fit im Frühling - Balance- und Koordinationstraining“ wird das Körpergefühl und Wohlbefinden des Hundes gestärkt, der Stresslevel reduziert, die Konzentrationsfähigkeit gesteigert und Verletzungen und Verschleißerscheinungen vorgebeugt. Das ganze geschieht mit abwechslungsreichen Übungen, die für Hund und Frauchen/Herrchen Spaß machen. Die Kurse starten am 1. April. Nähere Infos unter www.respektiert.at