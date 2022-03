Peraugymnasium: Alice im anderen Wunderland

Professorin Kerstin Schöttl, die beim Theater Perau auch Regie führt, hat die Schreiber unterstützt: „Wir haben Alice in die heutige, moderne Welt geholt.“ Tatsache ist, im Wunderland herrschen Arbeitslosigkeit und Armut. Bis Alice, gespielt von Fiona Zimmermann (16), kommt, um die Leute zu managen undmit ihnen einen Ausweg aus der Krise zu suchen. Zehn Schüler stehen auf der Bühne. Fiona: „Das ist eine tolle Erfahrung, in die wir Schritt für Schritt hineinwachsen.“ Auch das Bühnenbild wurde von Gymnasiasten gefertigt. Premiere am 1. April um 19 Uhr im Perau-Gymnasium. Zur gleichen Zeit wird auch am 7. April gespielt. Reservierungen bitte unter 0677/61717827