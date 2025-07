„Echter“ Einkauf statt Webshop in Wien im Aufwind

Die kompletten Online-Verweigerer sind jedoch eine Minderheit. Sieben von zehn Wienern kaufen zumindest hin und wieder auch per Klick ein. Um sie sollten sich die Wiener Händler durch eigene Online-Angebote intensiver kümmern, findet Gumprecht. Der Online-Handel sei „gekommen, um zu bleiben“, so Gumprecht, und fast alle Kunden würden inzwischen spontan zwischen on- und offline entscheiden, „je nachdem, was einfacher und bequemer ist“.