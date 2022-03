Leere Regale sind größte Sorge der Österreicher

„Gerade in Krisenzeiten wird den Menschen bewusst, wie wichtig es ist, eine stabile Versorgung mit Lebensmitteln zu haben. Das wollen sie auch in der Verfassung verankert haben.“ Dieses Resümee zieht Meinungsforscher Christoph Haselmayer nach Befragung von 800 Österreichern. Überraschendes Ergebnis: Keine leeren Regale oder Kühlschränke und Sicherheit dagegen zu haben, ist 66 Prozent wichtig - mehr als Gesundheit (59 Prozent) und der Klimaschutz (53 Prozent). Eindeutiger Auftrag an die Politik: 92 Prozent wollen, dass in Zukunft mehr für Krisensicherheit getan wird. Der Staat möge auch - so der Wille von drei Vierteln der Bevölkerung - die systemrelevante Infrastruktur in der eigenen Hand behalten.