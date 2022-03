Phoenix Suns holen Top-Platz in Western Conference

Chris Paul hat in der NBA sein Comeback gegeben und mit den Phoenix Suns gegen die Denver Nuggets gewonnen. Die Nummer eins der nordamerikanischen Basketball-Liga holte am Donnerstag auswärts ein 140:130 und kann in der Western Conference nicht mehr abgefangen werden. Paul kam nach fünf Wochen Pause wegen eines gebrochenen Daumens auf 17 Punkte, 13 Vorlagen und vier Rebounds. Überragender Mann des Abends war aber sein Teamkollege Devin Booker mit 49 Punkten.