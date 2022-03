Franzi Gritsch: „Schritt zurück hat mir gut getan“

Die Europacup-Gesamtsiegerin Franziska Gritsch zu Gast in „Steilhang“. Die Tirolerin spricht über ihre fulminante Saison im Europacup und darüber, wie sie es schafft in allen vier Disziplinen erfolgreich zu sein. Außerdem ziehen wir ÖSV-Bilanz, blicken zu den Erfolgen der Alpinen, der Snowboarder, Nordischen und Biathleten - das und noch mehr gibt’s für Sie heute in der letzten „Steilhang“-Folge der Saison. „Steilhang“, das Ski Austria-Magazin auf krone.tv mit Moderatorin Michaela Mayer und Krone-Ski Experte Alex Hofstetter.