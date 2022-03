Verlängert Stoltenberg Amtszeit als NATO-Chef?

Selenskyj: „Werden sehen, wer ein Freund der Ukraine ist“

Neben dem NATO-Sondergipfel finden am Donnerstag auch ein Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs und der G7-Staaten statt - und zwar alle in Brüssel. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte vor der Gipfel-Serie in einer Videoschaltung mehr Hilfe für sein Land im Kampf gegen Russland. Kiew habe bei der NATO mindestens 200 Panzer angefordert, bisher aber keine klare Antwort erhalten. „Sie haben mehr als 20.000 Panzer. Die Ukraine hat um ein Prozent gebeten“, sagte Selenskyj. Ähnlich sehe es bei den angeforderten Flugzeugen und Abwehrsystemen für Raketen aus. „Ich bitte darum, Ihre Einschätzung zu ändern und an die Sicherheit in Europa und in der Welt zu denken“, appellierte Selenskyj an die Mitglieder der westlichen Militärallianz.