Lkw kippte auf Wiener A22 in Kurve um: Stau

Ein Unfall am frühen Morgen hat am Donnerstag für erhebliche Behinderungen auf den Straßen Wiens gesorgt: Ein mit Getreide beladener Lkw kippte auf der Donauufer-Autobahn (A22), bei der Abfahrt Richtung Gänserndorf, in einer Kurve um. Das Ladegut verteilte sich daraufhin auf der Fahrbahn.